وزير التعليم العالي: مكتب تنسيق بكل جامعة لتلقي استفسارات الطلاب

أكّد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، مشددًا على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعي والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تفقده لأعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، أنَّ أعمال التنسيق تتمّ بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح، لافتًا إلى أنَّه تمّ تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق إلكتروني بكل جامعة، وذلك حتى يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، في حالة وجود أي استفسارات أو طلبات، موجهًا بتوفير عدد من الكراسي تحت المظلات المخصصة للانتظار.

وأكّد وزير التعليم العالي، أنَّ مقر التنسيق الرئيسي في عين شمس، تمّ تجهيزه لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مبينًا أنَّ جميع العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة في التعامل مع الشكاوى والطلبات.

واستمع وزير التعليم العالي، لشكاوى عدد من الطلاب الشهادات المعادلة، موجهًا بتذليل جميع العقبات للطلاب.