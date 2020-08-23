"التعليم العالى" تبدأ التجارب السريرية لأول لقاح مصرى لعلاج "كورونا" على 100 متطوع

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، عن إطلاق الوزارة التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى، بعد انتهاء الاختبارات الأولية منذ أيام، مشيراً إلى أن «اللقاح الجديد هو أحد 4 لقاحات يعمل علماء المركز القومى للبحوث على تطويرها منذ ظهور جائحة كورونا».

وأوضح «عبدالغفار»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «التجارب السريرية ستجرى على 100 متطوع فى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، وتتضمن مرحلة التجارب حقن المتطوعين باللقاح، مع وضع كل منهم تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، لمتابعة ظهور أى أعراض جانبية، ثم عزلهم لمدة 14 يوماً، لحين التأكد من فعالية اللقاح وعدم وجود أعراض جانبية».

وأضاف «بعد التأكد من فعالية وأمان اللقاح تبدأ مراحل أخرى»، موضحاً أن «البدء فى التجارب الإكلينيكية جاء بعد موافقة لجان الأخلاقيات الطبية على اللقاح، حيث انتهت المرحلة الأولى من التجارب، التى كانت تهدف إلى التأكد من عدم وجود أى أضرار أو آثار جانبية على المتطوعين، ومن المقرر أن يختبر اللقاح على أعداد أكبر بعد انتهاء المرحلة الجديدة».

وأشار إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بكورونا، وسط متابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الذى أعلن فى وقت سابق عن تسجيل المركز القومى للبحوث 4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا، والتى دخلت مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية، وفى مرحلة سابقة على التجارب السريرية.

تدريب 200 طبيب وممرض فى الوادى الجديد على التعامل مع موجة ثانية محتملة.. و4 مستشفيات تسجل "صفر إصابات" فى قنا

وتأتى اللقاحات الأربعة المصرية ضمن 132 لقاحاً قيد التطوير، وفق تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمى، وقال وزير التعليم العالى فى تصريحات صحفية، إن الفريق البحثى فى مركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومى للبحوث انتهى من التجارب قبل السريرية الخاصة بالنوع الثانى من اللقاحات، وجارٍ تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وتحضير تشغيلة بمواصفات (GMP) لاستخدامها فى التجارب السريرية، كما تتواصل أعمال المتابعة لباقى اللقاحات.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الوادى الجديد، اليوم، عن بدء تنفيذ خطة تدريب حديثة للأطقم الطبية، تحسباً لموجة ثانية محتملة من الفيروس، وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، إن الخطة تشمل تدريب 200 طبيب وممرض على الإجراءات الحديثة، وكل ما هو جديد فى مجال الوقاية وطرق العلاج. وأشار إلى أن برامج التدريب تركز على التأهيل النفسى لمقدم الخدمة الطبية، ليكتسب الثقة فى النفس، بما ينعكس على مستوى الخدمة الطبية، ويضمن الأمن والسلامة الشخصية، بالإضافة للتعريف بعظمة الدور الوطنى المقدم منهم، فى ظل انتشار الجائحة العالمية، وأوضح وكيل الوزارة أن «المديرية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الفيروس بإعادة توزيع الأطباء بما يضمن وجود متخصصين فى الأمراض المعدية فى جميع أقسام العزل».

فى قنا، ارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 291 شخصاً، حسب تصريحات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قال فيها إن «معدل الإصابة انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسجلت 4 مستشفيات صفر إصابات، بينما يستعد مستشفى الصدر لإعلان الخلو من الإصابات، بعد خروج آخر حالتين محتجزتين فيه».

وشنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج فى دمياط، حملة لتطهير وتعقيم المدرسة الإعدادية الثانوية بالدبدوبة، ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى عزل النجيلة فى مطروح، عن تعافى 11 مصاباً بكورونا، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، فيما تم توجيههم للعزل الذاتى منزلياً 14 يوماً، موضحاً أن «إجمالى عدد المصابين فى المستشفى انخفض إلى 24 حالة فقط»، فيما قال الدكتور محمد على، وكيل مديرية الصحة رئيس مجلس إدارة المستشفى، إن «جميع الحالات الجديدة يجرى التعامل معها فور وصولها من خلال الأطقم الطبية، مع متابعة تطور الحالة واستجابتها».

"إسعاف الدقهلية" تنعى مسعفاً.. و"صحة الشرقية" تجرى 1289 فحص كورونا للمسافرين.. و"عزل النجيلة" يعلن عن تعافى 11 حالة

ونعت اللجنة النقابية للعاملين فى مرفق إسعاف الدقهلية، المسعف حازم العيسوى، الذى توفى متأثراً بإصابته بالفيروس بعد أن تلقى العلاج فى مستشفى العزل بتمى الأمديد، فيما يترقب أهالى قرية الاتحاد التابعة لمركز ميت سلسيل وصول الجثمان.

وكشفت مصادر طبية فى المنيا عن تعافى 7 مصابين من كورونا، بعد تحول نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، وقال مسئول فى مديرية الصحة إن «المستشفيات الـ14 المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه استقبلت نحو 50 مصاباً على مدار أسبوع، بينما تماثل نحو 55 مصاباً للشفاء، ووصلت نسبة التعافى إلى 99% خلال شهر، بينما اقترب معدل الوفيات من الصفر، مقارنة مع شهرى يونيو ويوليو الماضيين».

وفى الشرقية، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن المعمل الإقليمى المشترك فى الزقازيق أجرى فحص «PCR» لعدد 1289 مواطناً راغباً فى السفر إلى الخارج خلال أقل من شهر، للحصول على شهادة خلو من الإصابة بكورونا.

وفضت الدكتورة سحر لطفى، رئيس مركز ومدينة ههيا، سرادق عزاء أقيم فى قرية العلاقمة، لمخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما فض محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق فرحاً فى نادى الربيع.

وحذر ماجد محمد، رئيس مجلس مدينة العريش، فى بيان صحفى، قاعات الأفراح فى المدينة بضرورة وقف أعمالها خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن المخالفين سيعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية والغلق، كما شدد البيان على عدم السماح بفتح صالات أو قاعات الأفراح قبل صدور قرار آخر من مجلس الوزراء.