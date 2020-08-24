أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 24 أغسطس الحالي مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.4 بالمئة إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجّل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1942.60 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم"، مضيفًا أنّ الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6 بالمئة إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2158.65 دولار للأوقية.

أسعار الذهب

وتستعرض "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 974 و975 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 852 و853 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 731 و732 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و824 جنيها.

أسباب تباين أسعار الذهب

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، علّق على تباين أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، قائلًا إنّه بسبب جائحة كورونا التي تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، الأمر الذي تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح سابق، أنّ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عامًا، وعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

وأضاف نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أنّ توجه المضاربين للشراء هو سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عملية المضاربات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أنّ هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب تربك عمليات البيع والشراء فى السوق المحلي، إذ يتوقع رئيس شعبة الذهب أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام المقبلة ليصل إلى سعر 2000 دولار للأوقية.

وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 2066 و2067 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1940 دولار للأوقية، ما يجعل المتضاربين يشترون الكميات المباعة مرة أخرى لتعاود أسعار الذهب ارتفاعها مجددًا.