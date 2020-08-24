استقرار أسعار الذهب في الأسواق لليوم الثاني على التوالي

استقرت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي بسبب إجازة البورصة العالمية والأسواق المحلية، وسط اضطراب التوقعات ارتفاع أو انخفاض المعدن النفيس في بداية معاملات غدًا الاثنين.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 974 و976 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 852 و854 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 732 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و832 جنيهًا.