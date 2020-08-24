صور.. حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها أمام الجمهور بعد إغلاق 5 أشهر

فتحت حديقة حيوان الحيزة أبوابها، اليوم، أمام الزائرين، بعد إغلاق دام نحو 5 أشهر منذ مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واستقبلت حديقة الحيوان، مع الساعات الأولى مجموعات من الأسر وسط فرحة من الأطفال الصغار، الذين ظهرت عليهم علامات السرور والفرح عند دخولهم الحديقة بعد غياب لمدة طويلة عنها.

وانتشرت دوريات من أفراد الحديقة لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية من انتقال العدوى.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة لـ"الوطن"، إنَّه تمّ التشديد على تنفيذ التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنَّ من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميًا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وفي أثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وإعداد اللوحات الإرشادية التي تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكّد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنَّه تمّ نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتمّ التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، مع توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات في مصر، كإجراء حكومي للحد من انتشار الفيروس في أبريل الماضي، وعانت كثيرًا نتيجة غياب الجمهور، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لموارد الحدائق، التي تعتمد بشكل أساسي على تذاكر الدخول، وافتقدت الحيوانات الزائرين الذين اعتادت على تواجدهم يوميًا.