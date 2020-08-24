اللقاح الروسي ضد كورونا قيد التداول في موسكو قريبا

أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا بدفعات صغيرة في موسكو بالمستقبل القريب.

وقالت راكوفا خلال مؤتمرها الصحفي: "أصبح اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مسجلا رسميا الآن، وسيصبح قيد التداول في المستقبل القريب على دفعات صغيرة وفقًا لتوزيع وزارة الصحة. جزء ما سيصل إلى موسكو"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وسجلت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق، اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك-في" بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-v"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، من أكثر من 20 دولة في العالم.