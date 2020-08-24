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محمود مسلم

الرئيس الأمريكي ينتقد الصين: يعاملوننا بشكل خاطئ

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(وكالات)
11:49 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تتوقف الولايات المتحدة تماما في مرحلة ما عن التعامل مع الصين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منتقدا الصين: "إنهم يعاملوننا بشكل خاطئ. سأفكر في الأمر".

وأوضح ترامب: "تسألني ما إذا سأكون مستعدا لفصل (الاقتصاد الأمريكي والصيني) وعدم التعامل مع الصين، هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية، لأننا حتى الآن لم نحصل على أي شيء من الصين، خسرنا فقط الأموال".

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