وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أنه من المقرر أن يناقش بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النفوذ الإيراني في المنطقة، وسبل تعزيز وتعميق العلاقات بين إسرائيل وباقي دول الشرق الأوسط، موضحة أنه من المقرر أن يلتقي خلال زيارته نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ووزير الدفاع بيني جانتس.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بومبيو- بعد إتمام زيارته- سيتوجه إلى السودان، مضيفة أنه من المتوقع أن يناقش مبادرات السلام في الشرق الأوسط مع المسؤولين هناك، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة.