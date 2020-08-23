تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم بالإمارات إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن "الإقامة وشؤون الأجانب في دبي" سوف تحسم وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم.

وأوضحت أن مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أكد أن قسم الحالات الإنسانية سوف يسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت إقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، إلى حين استدعاء شركاتهم لهم مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد .