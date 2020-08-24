"أتلانتس" يختتم عروضه الفانتازية على "آفاق" الليلة

يختتم العرض المسرحي "أتلانتس"، أيام عرضه الليلة في السابعة والنصف مساء، على مسرح آفاق بميدان رمسيس خلف مسجد الفتح، إنتاج فريق شمعة وملاحة للفنون.

وقال مخرج العرض مايكل تادرس، في تصريحات صحفية، إنّ العمل يناقش مفهوم اليقين الحقيقي، فحين يبدأ بالتساؤل يبدأ الفهم والإيمان والمبادئ والقناعات لا يعول عليها إذا لم تختبر، والاختبار والتجربة تنقي من الشوائب والعوالق، لكننا غالبا ما نمارس على بعضنا ضغوطا وإرهابا فكريا يمنعنا عن مشاركة أفكارنا أو تساؤلاتنا، فالأحكام سابقة التجهيز دائما حاضرة، وغالبا ما تكون عن جهل وضعف أساس ما أهتف وأصيح به دائما، فشئنا أم أبينا نحن نمثل ما ننتمي إليه، نحن من نحسن صورته أو نشوهه فى عيون الآخر.

و"أتلانتس" تجربة مسرحية ثرية تجمع بفنتازيا عبثية بين المسرح والمالتى ميديا والكوميديا والدراما وفنون الحكي والغناء الصوفي، في مزيج فريد بين ابتهالات الشيخ النقشبندي وأشعار قداسة البابا شنودة، لتصيغ جدلية فلسفية ورحلة من الشك لليقين.

العرض بطولة: ڤيولا عادل وياسمينا طلعت وماري جرجس ومصطفى كريم ومحمد مشالي وأيمن سمير ومينا مرعي وأحمد عبدالصبور ومايكل تادرس وحاتم السكري وأمير سلامة وساهر وماركو مسعود، تأليف: بيشوى سمير - مايكل تادرس، وغناء: مايكل رضا، ومساعدين إخراج: ماريا أشرف - إسراء رزق، وعلاقات عامة: شروق، العرض قصة وإخراج مايكل تادرس.