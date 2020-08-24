الأنصاري: السيسي وجه بإعادة التوازن المائي لبحيرة قارون بأي تكلفة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون مساحتها حوالي 55 ألف فدان، وهي عبارة عن مسطح مائي كبير، ومنذ عام 2014 بدأ يحدث تدهورا في التوازن البيئي الموجود في البحيرة من زيادة معدل الملوحة، وظهور طفيل سمكي أثر على الثروة السمكية، والكثير من متغيرات المناخ الذي زاد من التلوث وعدم الاتزان البيئي.

وأضاف الأنصاري، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل هذه الأشياء التي كانت موجودة في البحيرة أثرت على المواطنين الذين كانوا يعملون في صيد الأسماك بالرغم من أن البحيرة كانت متميزة جدا في الإنتاج السمكي، لذلك تدخلت الدولة المصرية بقوة منذ عامين لإعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما زار البحيرة في شهر 12 الماضي أعطى توجيها واضحا بضرورة استعادة البحيرة لطبيعتها أيا كانت التكلفة والإجراءات المتبعة، وهناك اجتماعات متوالية برئاسة مجلس الوزراء لإعادة التوازن لها مرة آخرى.

واستكمل، أن وزارة البيئة هي المعنية بإعادة بحيرة قارون مرة آخرى لطبيعتها، لكونها محمية طبيعية، كما أنها تقوم أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات، والدولة بكل أجهزتها معنية بإعادة التوازن، وهناك جزءا تتحمله وزارة البيئة وجزءا آخر تتحمله وزارة الإسكان خاص بمشروعات الصرف الصحي.

وأكد، أن البحيرة تستقبل تصرفات مائية خاصة بالصرف الصحي، الزراعة، والمياه الجوفية، كما أنها حاليا مصدرا طبيعيا لاستخراج الأملاح.