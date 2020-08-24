محافظ الفيوم: إنشاء مصنع على مساحة 4 آلاف فدان لاستخلاص الأملاح

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن هناك مشروع كبير في شمال بحيرة قارون، على مساحة أكثر من 4 آلاف فدان، لإنشاء مصنع كبير لاستخلاص الأملاح، لأن بها ثروة معدنية كبيرة للغاية، مؤكدا أن هناك العديد من الأنشطة تحدث في المحافظة في الفترة السابقة، وممتدة حاليا لإنقاذ البحيرة والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف الأنصاري، خلال حواره على فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة الفيوم، في موقع جغرافي متميز للغاية، كونها الأقرب لإقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن المحافظة من الممكن أن تكون مساحتها صغيرة، لكن بها تنوع كبير للغاية من الأنشطة السياحية والاقتصادية، التي تجعلها قادرة على استقبال استثمارت كبيرة جدا، وخلق فرص عمل كبيرة للجميع، بالإضافة لوجود صناعات كثيرة بها من الممكن أن يبني عليها أنشطة كثيرة.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية، تسمى منطقة الفتح في منطقة كوم أوشيم، في مدخل المحافظة في مدينة طامية، وهي عبارة عن منطقة صناعية كبيرة، وكان فيها الكثير من التحديات، وجرى وضع خريطة للمدينة الصناعية كاملة، وتم تحديد المصانع فيها ونوعيتها والأنشطة التي تقوم بها، والمصانع التي ما زالت تحت الإنشاء أو متعثرة، ومناطق التوسعات، لكي نكون على علم بالأحمال الكهربائية التي سنحتاجها.

وأكد، أن منطقة كوم أوشيم الصناعية، موجود بها صناعات مختلفة، وليست معنية بصناعة محددة، وفيها تنوع في الصناعات ما بين السيراميك، الزيوت، الزجاج، المعادن، ومصانع النسيج، وصناعات البتروكيماويات، أن المدينة الصناعية متنوعة الأنشطة بداية من الصناعات الخفيفة للصناعات الثقيلة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة بها بعض القرى المنتجة لصناعة محددة مثل قرية تونس في مدينة يوسف الصديق معنية بصناعة الخزف، قرية النزلة وفانوس بالفخار، قرية الأعلام معنية بصناعة الخوص، قرية دسيا في مدينة الفيوم والمعنية بصناعة السجاد الحرير وهي غاية في التميز، العجمين بالجريد ومشغولات النخيل.

وأكد الأنصاري، أنه مع نهاية عام 2020، سيكون هناك بداية تنفيذ القرض الأوروبي، لتغطية الصرف الصحي ومدته 4 سنوات تنفيذ، وعندما ينتهي سترتفع معدلات التغطية لأكثر من 70%، لأنه سيكون هناك تغطية كبيرة للغاية، وهو جزء مهم جدا في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لأن تصرفات المياه كلها سيتم معالجتها بصورة فنية سليمة لكي تدخل المياه للبحيرة بطريقة آمنة.