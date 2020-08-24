الحاج علي: معرض الكتاب قد يقام إلكترونيا

حدث ثقافي ينتظره الملايين في مصر والعالم العربي نهاية يناير من كل عام، وهو "معرض القاهرة الدولي للكتاب" الذي لا يزال مصير دورتة الثانية والخمسين غامضا، خاصة مع ما يتردد بشأن موجوة ثانية لكورونا تضرب العالم مع بداية شهور الشتاء.

وفي ظل تحويل أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس لمستشفى ميداني أصبح السؤال الذي يتردد، ما مصير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين؟، وأين سيقام المعرض؟، أجاب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قائلا إنّ جميع الحلول مطروحة ولا نستبعد الخيار الإلكترروني.

وأضاف: "نباشر عملنا بشكل طبيعي حال حسم الأمر لإقامة المعرض في موعده وموقعه الطبيعي، ونحمّل على البنية الرقمية للهيئة حال اتخاذ قرار إقامة المعرض إلكترونيا كما حدث مع كثير من المعارض حول العالم، وستكون بنية رقمية قوية تشمل موقع وشبكة متكاملة بمواقع التواصل لاستيعاب واحد من أهم المعارض حول العالم".

ولفت إلى أنّ عمل الموقع لن يتوقف بعد المعرض، إذ يستوعب التحول الرقمي للهيئة، بما فيها الإصدارات الإلكترونية لسلاسل الهيئة، واستيعاب الأنشطة الخاصة بهيئة الكتاب.

وفيما يخص فتح الباب لمشاركة الدول بالمعرض، قال الحاج علي: "يفتح باب المشاركة في كل عام من أكتوبر، لذا لا يزال أمامنا وقتا لحسم الأمر".

ونفى رئيس هيئة الكتاب، ما تردد عن عودة المعرض لأرض معارض مدينة نصر، نظرا لوجود المستشفى الميداني بمقر التجمع الخامس، مشيرا إلى أنّ البديل لأرض المعارض الجديدة سيكون إلكترونيا.