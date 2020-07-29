افتتاح معرض الكتاب بمكتبة دار المعارف بالإسكندرية 20 أغسطس

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده عن افتتاح المعرض الصيفي الرابع للكتاب بمكتبة مؤسسة دار المعارف بالأسكندرية، يوم 20 أغسطس المقبل، ويأتي المعرض ضمن مبادرة دار المعارف "أسرة تقرأ.. أمة تنهض".

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، أن شروط المشاركة في المعرض، تتضمن:

1- يتم تحرير فواتير الكتب بخصم 40% على الأقل حيث يتم منح الجمهور خصم 20%.

2- يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها للطرد الواحد مصروفات شحن من الوارد وكذلك المرتجع.

3- يتم تقسيم مصروفات الدعاية على جميع الناشرين المشاركين بالمعرض بالتساوي بما فيهم دار المعارف.