فيديو.. أمينة رزق تتحدث عن يوسف وهبي في تسجيل نادر: "له شخصيتان"

تحل ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة أمينة رزق "راهبة السينما المصرية" كما لُقبت، اليوم 24 أغسطس، والتي وهبت حياتها للفن فقط.

ولذلك نقوم بنشر مقطع لتسجيل صوتي نادر لها في حديث مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة الذي سُجل عام 1980.

وتحدثت فيه راهبة السينما المصرية أمينة رزق عن الفنان الكبير الراحل يوسف وهبي، وقالت إن لديه شخصيتين في الواقع يتعامل بهما: شخصية المخرج القوية في المسرح، وشخصيته بعيداً عن الفن والتي شبهتها بالطفل المرح.

وأضافت أنه في بعض الأوقات تعدى بالضرب على بعض الزملاء الفنانين في المسرح.

الجدير بالذكر أن الراحلة أمينة رزق قدمت العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية المهمة، والتي اشتهرت بدور الأم في أكثر أعمالها، توفيت في مثل هذا اليوم 24 أغسطس لعام 2003.