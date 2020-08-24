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فيديو.. التليفزيون المصري يحيي ذكرى رحيل أمينة رزق: صاحبة أطول مسيرة فنية

كتب:

محمد عزالدين
11:49 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
أمينة رزق

أمينة رزق

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية دينا عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية "ON"، تقريرًا عن ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السنيما العربية.

ورحلت أمينة رزق في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 2003 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد صراع استمر شهرين مع المرض. ولدت رزق في طنطا عام 1910، وأحبت الفن من مشاهدتها السيرك في مولد السيد البدوي، ووقفت على المسرح عام 1922، وهي في الـ11 من عمرها.

وغنت أمنية إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924 حيث ظهرت في مسرحية "راسبوتين".

وفي مجال السينما بزغ نجمها كممثلة قديرة، ولم تتزوج أمينة رزق أبدًا، وكانت تحظى باحترام العاملين في المجال الفني الذين رأوا فيها مثالا للاحتواء والانضباط.   

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