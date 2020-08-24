عبدالغفار يلتقي طلاب تنسيق جامعة عين شمس ويطمن على تطبيق تدابير كورونا

أجرى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق المركزي وذلك بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والتقى خلال جولته عدد من الطلاب وتبادل الحوار معهم.

وأكّد وزير التعليم العالي، تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما اطمئن على سير العمل بجميع المكاتب، والقاعات المخصصة وتجهيزها بما يحتاجه الطلاب وتوفير رعاية صحية واتباع الإجراءت الوقائية الاحترازية لضمان سلامة جميع المترددين على مكتب التنسيق.

واستمع الوزير لعدد من الطلاب والعاملين بالمكتب، وأوضح أنَّه سيتمّ إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.

رافق وزير التعليم العالي، في جولته، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.