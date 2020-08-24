1.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الكيماويات لأفريقيا

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار، وأكد في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم أن نحو 1.2 مليار دولار من صادرات القطاع تذهب لأسواق دول القارة الأفريقية بنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.

وأضاف أبوالمكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، لافتا إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة أفريقية خلال المرحلة المقبلة.