"تصديري الدواء" يطالب بتفعيل الاعتراف المتبادل مع السودان

طالب ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، بتفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء، وقال في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إن هذا القرار من شأنها تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني.

وأكد جورج أن السوق السوداني يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية الى مختلف اسواق دول القارة السمراء، موضحا أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا ومحورا لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الأفريقية المحيطة بها.

كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عقدت اجتماعا مع عدد من ممثلي المجالس التصديرية بهدف بحث آليات زيادة الصادرات إلي القارة الأفريقية عبر عدة قطاعات، على رأسها الكيماويات والغذاء والأدوية، وقالت الوزيرة إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع الجانب السوداني وتفعيل مجلس الأعمال المشترك لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.