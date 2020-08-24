التضامن: 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلون بالمدارس

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس، ونحو 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى 6 سنوات تتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، موضحة أنّ البرنامج ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضافت القباج، في أول اجتماع للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الإجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020، أنّ هناك 28% من بطاقات البرنامج جرى توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنّ 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 عاما.

واستعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنّها تنطلق من أرضية دستورية أقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وعلى رأسها محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين مناحي الحياة كافة، وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.

واستعرضت الوزيرة الفئات التي تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية، والتي يأتي على رأسها الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والأسر الأفقر والأشخاص من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والصيادين وكبار السن فوق 65 عاما، إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث.

كما استعرضت البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي، وبينها سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل، وملامح برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والذي يعد أحد أبرز برامج الاستثمار في البشر والعمل على رفع الوعي باثنتي عشر قضية مجتمعية تساهم في الارتقاء بالمجتمع وخصوصا في المناطق الريفية والنائية والعشوائية.