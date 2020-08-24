سجن متهمين 7 سنوات لإدانتهما في "أحداث عنف الظاهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"، وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.