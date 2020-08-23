"الجنايات" تواصل محاكمة 35 متهما في أحداث عنف الوراق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، مجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة 35 متهما في اتهامهم بالتجمهر ومقاومة السلطات في "أحداث عنف جزيرة الوراق"، التي وقعت في أثناء حملة لإزالة التعديات بالمنطقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق، وجاء في التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من ممارسة أعمالهم، وقذفوهم بالطوب والحجارة مع إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم.