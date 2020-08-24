بالصور.. حدائق القاهرة تستقبل الجمهور بعد 5 أشهر إغلاق بسبب كورونا

قال اللواء محمد سلطان، مدير الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن جميع الحدائق بالعاصمة، فتحت أبوابها للجمهور صباح اليوم، بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من 5 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد سلطان لـ"الوطن"، أن جميع الحدائق المتخصصة وعددها 30 حديقة، مشيرا إلى أن الحديقة الدولية وحدائق الحرية والجزيرة، فتحت أبوابها للزوار، مع تشغيل الملاهى داخل الحدائق، لافتا إلى أن مساحات تلك الحدائق كبيرة، ما يسمح بالتباعد الاجتماعى، واتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع أى زحام أو تجمعات.

وأشار إلى أن الحياة تعود لأكثر من 60 نشاط مرتبط بفتح الحدائق، من محلات ومطاعم وألعاب وغيرها داخل أسوار الحدائق، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الحدائق المتخصصة فى متناول الجمهور.

يذكر أن القاهرة، تضم نحو 300 حديقة، منها 30 حديقة متخصصة، و30 حديقة عامة.