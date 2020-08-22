فتح حدائق القاهرة أمام الجمهور الإثنين

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنه سيفتح الحدائق العامة والمتخصصة بالعاصمة بداية من الإثنين المقبل على أن يتم استيعاب نصف الطاقة الاستيعابية لكل حديقة وقطع 50% من عدد التذاكر يوميا.

وأضاف عوض لـ "الوطن" أن ذلك يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع أي تجمعات أو زحام داخل الحدائق.

وأشار إلى أن الحدائق جاهزة لاستقبال المواطنين وستكون متنفس لهم خلال الفترة المقبلة، داعيا إياهم إلى التزام الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم.