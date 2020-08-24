الأمم المتحدة تدعو لحماية المتظاهرين السلميين في ليبيا

دعت الأمم المتحدة إلى حماية المتظاهرين السلميين في العاصمة الليبية طرابلس والتحقيق في الانتهاكات ضدهم، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن احتجاجات طرابلس سببها الإحباط من ظروف المعيشة السيئة وقطع المياه والكهرباء.

تجمع المئات من الليبيين في العاصمة طرابلس مساء الأحد حيث تظاهروا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود في البلد الذي يشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات.