أمين الأمم المتحدة يحث على عدم نسيان ضحايا الإرهاب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالأمس، تضامن الأمم المتحدة مع جميع ضحايا الإرهاب، وحث المسؤول الأممي، الجميع على عدم نسيانهم أبداً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله خلال فعالية افتراضية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب: أن أثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة وأن يتردد صداه عبر الأجيال.

وأوضح جوتيريش، أنه "يمكننا مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة وتمكينهم من العدالة وجبر ضررهم، وتوفير منابر لإسماع أصواتهم، والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم".

وأشار الأمين العام، إلى الانتباه إلى تعطل الخدمات الحيوية المقدمة للضحايا، مثل إجراءات العدالة الجنائية والدعم النفسي الاجتماعي أو تأخر أو توقف تقديمها، بينما تركز الحكومات الاهتمام والموارد على مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسلط جوتيريش، الضوء على جهود الأمم المتحدة لمساعدة البرلمانيين والحكومات على صياغة واعتماد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم رابطات الضحايا فيما تضطلع به من أعمال قيمة.