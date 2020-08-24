"غراب" يوجه برفع إشغالات محلات قطع الغيار على طريق أبو حماد-الزقازيق  

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة كافة الإشغالات ورفع قطع غيار السيارات والمتعدي أصحابها على حرم طريق "أبو حماد – الزقازيق"، وتحديداً أمام قرية الشوبك، والتنبيه على أصحاب معارض ومراكز إصلاح السيارات بعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم والأدوات المستخدمة في الصيانة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خلال عودته من جولته المفاجئة بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات لمدينة الزقازيق.

وقام المحافظ بضبط سيارتين ميكروباص مخالفتين بطريق أبو حماد-الزقازيق، بعد أن لاحظ وقوف ركاب على الباب الخارجي للسيارتين (حمولة زائدة) ليصدر أوامره لرجال المرور بفحص ترخيص السيارتين وتبين أنهما لسائقين لا يحملان رخصتي قيادة وتسيير، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

أبدى المحافظ استيائه الشديد من سلوك بعض السائقين أو أصحاب السيارات من عدم التزامهم بقواعد المرور المنظمة لحركة السير على الطريق مناشدًا الجميع باحترام القانون وتغيير السلوكيات للأفضل لضمان سلامة وأمن الجميع.