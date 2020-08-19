ممدوح غراب: إزالة العديد من التعديات على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشكلة قديمة وليست فقط منذ عام 2011، أو أزمة فيروس كورونا، لكن زادت جدًا بعد عام 2011، مؤكدًا أن الدولة المصرية، تقف حاليًا وتتصدى للمخالفين، لإعادة تقنين الوضع والسيطرة على العشوائيات في المباني.

وأضاف "غراب" خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تقدموا لتقنين أوضاعهم في الأراضي، نحو 26 ألفًا و129 حالة، وهذا جزء كبير، لكن هناك مجموعة كبيرة جدًا لم تتقدم، وتمت إزالة أكثر من 35 ألف حالة، واستردت الدولة أراضيها، بجانب القانون الآخر وهو التصالح في مخالفات البناء.

وتابع أنه يوجد حتى الآن، نحو 42 ألف حالة متقدمة للتصالح خلال الفترة الماضية فقط، وبعد 14 يوليو، مقدم نحو 15 ألف شخص للتصالح، وذلك خلال فترة 3 أسابيع فقط، مشيرًا إلى أن هذا الملف مهم للغاية، وملف تقنين أراضي الدولة أيضا مهم جدا، لأنه في الأول والآخر هناك حق لابد أن يُدفع للدولة، وهناك خطورة موجودة على بعض المباني.