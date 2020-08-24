انتهاء ثالث أيام امتحانات الدور الثاني بلجان البحيرة بنسبة حضور 87%

أدى طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، ثالث أيام الامتحانات الخاصة بهم بلجان محافظة البحيرة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الثالث بمادة الجبر والهندسة الفراغية بشعبة الرياضيات 40 طالبا وطالبة، حضر منهم 35 وتغيب عدد 5 بنسبة حضور بلغت 87%، قاموا بأداء الامتحانات لمدة ساعتين خلال الفترة من 10.00 ص وحتى 12.00 ظهرا فى عدد 19 لجنة.

وجرت متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية، من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجار إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة، ولم تتلقّ غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات أي شكاوى.