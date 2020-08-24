العراق: موعد زيارة الكاظمي إلى الرياض سيحدد قريبا

قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، اليوم، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية ستحدد قريبا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد الجنابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن "السفارة العراقية في الرياض في تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة، وهناك حرص من الطرفين على إنجاحها والمضي قدماً في تطوير العلاقات".

وأضاف الدبلوماسي العراقي أن "هناك توجها بين حكومتي العراق والسعودية على أن تكون العلاقة بينهما استراتيجية وقوية ومتينة، ولذلك كانت أول زيارة لمسؤول عراقي من الحكومة الحالية هو وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب العراقي، إلى السعودية في شهر رمضان الماضي".

وكان من المقرر أن تتم زيارة الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها أجلت بسبب دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المستشفى.