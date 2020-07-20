تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للسعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى

أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقررة للرياض بسبب دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمستشفى بشكل مفاجئ.

وكتب وزير الخارجية عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن صباح اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل للمستشفى لأجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

واختتم البيان: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".