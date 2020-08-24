الحكومة: توقعات بتعافي السياحة والتصدير والخدمات قريبًا

نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقعات مجلة "إيكونوميست" البريطانية، بأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات الانتعاش تدريجيًا في مصر بعد عام 2021، وذلك في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قبل قليل.

وأشادت "إيكونوميست"، حسب ما ذكر المركز في الإنفوجراف، باستقرار صافي الاحتياطات الدولية لمصر في يونيو 2020، بما أدى لتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

وأشارت إلى أنّه مع استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب، خاصة مع بداية عام 2022.