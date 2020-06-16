لمنع تفاقم كورونا.. مطالب برلمانية بشهادة تعافي مع فتح السياحة

طالب نواب باشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية، لمنع تفاقم انتشار الوباء.

وأعلنت الحكومة أنّه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية مع الضوابط والإجراءات الإحترازية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما تستعد لفتح باب قدوم السياحة الخارجية مع ضوابط تأمينية.

وفي سياق تلك الظروف، تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، والسياحة والآثار، والطيران، بشأن اشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية.

وأوضح المسعود، أن حركة السياحة الداخلية سيتم استئنافها في 3 محافظات فقط هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً.

وأضاف أنّه يجب تشديد الرقابة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقال النائب فرج عامر عضو مجلس النواب، إنّ فتح السياحة الداخلية أو الخارجية، يتطلب معه التأكد أنّ السائح غير مصاب بالفيروس أو تعافى منه لعدم حدوث مخاطر قد تسبب تفاقم وضع انتشار الفيروس في مصر.

واقترح إصدار شهادة مناعة يتم إعطائها للأشخاص الذين ثبت شفاءهم من الفيروس أو لديهم المناعة التي تضمن لهم عدم الإصابة، أو اشتراط كون السائح أجرى مسحة الفيروس وثبت سلبيتها ولديه مستندات تؤكد ذلك.