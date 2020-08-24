إنفوجراف.. مصر تتفوق على عملات الصين وروسيا والهند وتركيا في 2020

تفوق الجنيه المصري على عملات دول ناشئة اقتصادية مثل الصين، وماليزيا، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا خلال عام 2020، حسب تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

واستند المركز في تقريره، على تقرير حديث صادر عن مؤسسة "فيتش سوليشنز"، والذي أكد استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلًا أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا، ورصد الإنفوجراف مستوى التحسن كالآتي:

- الفلبين: تحسنت عملة الفلبين أمام الدولار بنسبة 6.1% لتتصدر تحسن عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار.

- مصر: جاء الجنيه المصري في المركز الثاني من حيث أفضل العملات أداءً أمام الدولار بتحسن 4.9%.

- تايوان: احتلت عملة تايوان المركز الثالث بتحسن بلغ 4.9%.

- أوغندا: جاءت في المرتبة الرابعة عالميا بتحسن 0.9%.

- الصين: بدأت باقي الأسواق الناشئة في التراجع أمام الدولار بداية من الين الصيني، بتراجع 0.1%.

- ماليزيا: شهدت تراجع قيمة عملاتها أمام الدولار بقيمة 1%.

- الهند: تراجعت عملاتها أمام الدولار بقيمة 6.2%.

- روسيا: انخفضت قيمة عملاتها أمام الدولار بقيمة 12.8%.

- جنوب أفريقيا: تراجعت عملاتها أيضا بقيمة 20.4%.

- تركيا: انخفضت قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 30.3%.