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محمود مسلم

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك

كتب:

جهاد الطويل
09:22 ص | السبت 25 يوليو 2020
ارشيفية

ارشيفية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا، دون تغيير في عدد كبير من البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس، ليباع في البنك الأهلي المصري، مصر العربي الأفريقي، التجاري الدولي، بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار، في بنك المشرق، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء.

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