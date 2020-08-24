التحقيق مع أمين صندوق اتحاد الكتاب غدا

حددت نقابة اتحاد كتاب مصر، غدًا، للتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها الكاتبة الصحفية هالة فهمي في الاتحاد، ضد إيهاب الورداني، أمين الصندوق بالاتحاد، والتي اتهمته فيها بالسب والقذف والتحرش اللفظي.

وأضافت "فهمي"، لـ"الوطن": "تقدمت بشكوى في اتحاد الكتاب وقع عليها 105 من الزملاء الأدباء والشعراء، وحدد لها الشاعر مختار عيسى نائب رئيس الاتحاد، غدًا موعدًا للتحقيق، في تهمة السب والقذف التي يتضمنها المنشور المذكور للزميل".

وأوضحت: "تقدمت للترشح في انتخابات التجديد النصفي في الاتحاد، والتي جرى تأجيلها نحو 4 مرات هذه الدورة، وانضممت لجبهة أطلقت على نفسها (جبهة الإصلاح)، ومن الطبيعي أن أقوم مع زملائي بالدعاية وتقديم رؤانا وبرامجنا إلى الجمعية العمومية، بل وننتقد أداء الاتحاد، ومثلما يفعله أي كاتب/ كاتبة، وهذا حق مشروع لأي عضو، من أجل الإصلاح وتطوير الأداء كما يحدث في أي نقابة مماثلة".

وتابعت: "فوجئنا بإيهاب الورداني أمين صندوق الاتحاد، ينهال علينا بالسخرية والتطاول والإهانات، والتي وصلت إلى أن يدون منشورًا على حسابه على فيس بوك، جاء فيه (الهالات الموبوءة والمهزومة والموطوءة، والمترديات، المفخوذات، كفاكن ما أنتن عليه)".