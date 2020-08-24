غدا.. ويبينار لـ"إعلام CIC" عن "التعلم الإلكتروني وجائحة كورونا"

ينظم الكلية الكندية الدولية، "إعلام CIC"، "ويبينار" بعنوان "الملتقى العربي للتعلم الإلكتروني وجائحة كورونا.. تجارب إعلامية عربية"، وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 11 ظهرًا بتوقيت القاهرة من خلال الفيديوكونفرانس ويتضمن البرنامج ثلاث جلسات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تلقي الدكتورة آمال الغزاوى عميدة كلية "إعلام CIC"، كلمة ترحيب بضيوف المنصة الإلكترونية، كما يلقي كل من ماجي الحلواني المستشار العلمي للكلية، والدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمي للكلية، كلمات افتتاحية.

ويعقب ذلك الجلسة الأولى، والتي تديرها الدكتورة آمال الغزاوى بعنوان "التجربة المصرية في التعلم الإلكترونيي"، مع إتاحة مداخلات لكل من: سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، سامي الشريف عميد كلية إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات "MTI"، حسين أمين الأستاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس سابق لقسم الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، حنان يوسف عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، آمال الغزاوي عميدة "إعلام CIC".

أما الجلسة الثانية بعنوان "التجارب العربية في التعلم الإلكتروني"، وتديرها الدكتورة ماجي الحلواني ويشارك فيها كل من: عصام نصر عميد كلية إعلام الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلود ملياني وكيلة كلية الإعلام جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، أشرف فالح الزعبي رئيس قسم الإعلام بجامعة الزرقاء – الأردن، عبدالله قابيل رئيس قسم الإعلام بجامعة ابن زهر – أغادير – المغرب، ويختتم اللقاء بعرض التوصيات وتكريم المشاركين.