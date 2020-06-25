المجلس الأعلى للجامعات يوافق على انشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس على انشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع التوصية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة من أجل إصدار قرار جمهورى بإنشاء هذه الكلية .

صرح بذلك خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أنه عقب صدور هذا القرار تم على الفور التوجيه باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة فى هذا الصدد ، موضحاً أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك الثقة الكبيرة التى توليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقدرتها على تقديم خدمات تعليمية متنوعة وعلى مستوى عال من الاتقان .

وأشار الطوخى الى أن الجامعة حريصة كل الحرص على الارتقاء بكافة مجالات التعليم وعلى وجه الخصوص التعليم الذى يتعلق بالخدمات الطبية وخاصة فى ظل ما تشهده البلاد من حاجة ماسة للمزيد من الاطباء والطواقم الصحية .وقال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن انشاء كلية مستقلة للتمريض فى الجامعة يعنى أنه سيتم تقديم المزيد من الخريجين فى مجال التمريض مؤهلين علمياً لسد النقص الذى تعانى منه المستشفيات الآن نتيجة انتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من نقص شديد فى مختلف التخصصات الطبية.وأشارت الدكتورة فاطمة الشرقاوى عميدة الكلية أن ذلك يأتى فى اطار إنتاج خريج مؤهل مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية في القطاع الطبي، لما له من دور حيوي في تنمية وخدمة المجتمع