إنجي علاء بعد طرح "أماكن السهر": عمرو دياب أسطورة

أشادت الكاتبة إنجي علاء، بكليب "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، والذي طرحه قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واصفة إياه بـ"الأسطورة".

وكتبت "إنجي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فعلًا برافو أوي على عمرو دياب متعنا بأغانيه سنين طويلة ولسه بيمتعنا.. حقيقي أسطورة ودينا الشربيني قمر ولذيذة.. وهم الإتنين يجننوا"، متابعة: "روحهم حلوة والأغنية حلوة وكل حاجة حلوة".

وطرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" والذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي.

وطرح الهضبة الأغنية منذ أيام وحققت نجاحاً كبيرًا، حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعاً على كل وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، وأعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وجرى تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار"الصيف ما يحلاش غير بمزيكة الهضبة".

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

وأعلن عن إحيائه حفل "أون لاين" خلال الفترة المقبلة، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.