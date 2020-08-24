أيمن بهجت قمر عن عمرو دياب: مثلي الأعلى في الاجتهاد

هنأ الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، الهضبة عمرو دياب، بعد طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة أماكن السهر.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: طيب نقول بسم الله ما شاء الله والله أكبر، الراجل العظيم ده طلع له كام واحد ينافسه.

وأضاف أيمن بهجت قمر، بقوله "والله يا عمرو إنت مثلي الأعلى في الكفاح والإجتهاد والمثابرة، مبروك لكل صناع الأغنية، الصيف بتاعنا".

وكان النجم الكبير عمرو دياب، قد طرح كليب أغنيته "أماكن السهر" والذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح الأغنية منذ أيام وحققت نجاحا كبيرًا حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وطرح الهضبة كليب " أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الاغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام ١٩٩٦ عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام ٢٠٠٥، وجاء كليب " أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار" الصيف مايحلاش غير بمزيكة الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.