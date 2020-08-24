عاجل.. الدولار يتراجع قرشا آخر في منتصف التعاملات

تراجع الدولار مقابل الجنيه وبقيمة قرشا آخر، في بنكي العقاري المصري العربي، قطر الوطنى"، ليباع بأقل سعر له بـ 15.93 مقابل 15.83 جنيها للشراء منتصف التعاملات اليومية.

فيما سجّل بنك واحد "مصرف ابوظبى الإسلامي" الأعلى سعر للبيع ليسجل 15.99 جنيه مقابل 15.83جنيه الشراء.

فيما حافظ على استقراره فى بنوك "العربى الأفريقي الدولي، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، الأهلى المصري الخليجي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبى الأول.

يأتي ذلك عقب تراجع بقيمة 3 قروش في بداية التعاملات اليوم.