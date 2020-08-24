سعر الدولار اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

واصل سعر الدولار استقراره في البيع والشراء لليوم الثاني على التوالي وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 24 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك الخاصة والحكومية العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

ووصل الدولار لأعلي سعر له مقابل الجنيه المصري في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، وعودة"، ليباع بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما سجل أقل سعر له في بنكي "العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية"، ليباع بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

وكان بنك المغرب أفاد يوم أمس، بأنّ قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.87 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت بنسبة 0.51 في المائة مقابل اليورو خلال اليوميين الماضيين.

إذ سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وخلال يومين ارتفع اليورو في حين تراجع الدولار بفعل مخاوف بشأن قوة تعافي الاقتصاد الأميركي عقب بيانات للوظائف جاءت دون التوقعات، حيث سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.74 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مسجلًا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.95 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.77 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع.