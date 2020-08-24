القصير: ثالث دفعات البرنامج الرئاسي تؤكد جدية الدولة في تمكين الشباب

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن الوزارة تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب في عملية اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بكل شفافية، وذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة في اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد "القصير" أنّ إجراءات الاختيار تتم بشكل منظم وسط وجود مسؤولين من القيادات التنفيذية في الدولة بلجان الاختيارات، دليلًا على أنّ الدولة تتابع بجدية تمكين الشباب في المناصب القيادية.

وتابع أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها اهتمام بملف الشباب وتشاركهم في صناعة القرار، بعد صقلهم بالقدرات والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم في كل المجالات.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي، مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددًا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا ويكون عمره بين 30 و45 عامًا ويتمتع بحسن السير والسلوك، وحاصلًا على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الإميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الأقل.

ويجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.