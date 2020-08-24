"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي؛ لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ويشارك في مقابلات اليوم الثالث عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ورموز في كل المجالات، من بينهم عمرو طلعت وزير الاتصالات، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددًا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا ويكون عمره بين 30 و45 عامًا ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.