التونسيون يتظاهرون أمام زعيم الإخوان في مسقط رأسه

رفع متظاهرون في مدينة الحامة من ولاية قابس، شعار "ارحل" في وجه زعيم حركة النهضة "الإخوانية" ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، خلال زيارته لمسقط رأسه الأحد.

وقد تجمع أهالي الحامة على الساحل الجنوبي للبلاد، أمام مقر المعتمدية رافعين شعارات ضد زيارة الغنوشي إلى مسقط رأسه.

وقال الغنوشي، إن الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية وعبثا بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه.

وأضاف الغنوشي خلال مؤتمر صحفي في مدينة صفاقس يوم الأحد، أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات"، مضيفا أن جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي قد أعلن عن اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهو الخيار الذي لم يجد القبول من حركة النهضة الممثلة بـ54 نائبا، وحلفاء لها في البرلمان.

وأضاف: "سنعمل جاهدين في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير النظام الانتخابي"، مشيرا إلى أن هذا النظام غير قادر على إفراز أغلبية برلمانية مهما كانت قوة الأحزاب السياسية.

كما زعم أن النظام الانتخابي الحالي أحد أسباب ضعف الاستقرار في تونس، وإذا لم يتغير سيظل المشهد السياسي مشتتا.

وأوضح أنه لا وجود لضمانات استقرار سياسي في تونس، في ظل غياب المحكمة الدستورية، مضيفا أن كل المفاجآت واردة في غياب المحكمة الدستورية، ولا توجد جهة تتمتع بمشروعية حقيقية لتأويل الدستور.

وتابع قائلا: "نحن نفكر في الدعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية لتيسير انتخاب أعضائها وغلق أي منفذ لتأويل الدستور".