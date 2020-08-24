عبدالعال يطالب النواب بعدم المغادرة: النهاردة آخر أيام الانعقاد

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اليوم الاثنين، هو اليوم الأخير بدور الانعقاد الحالي، وذلك بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد، ونبه "عبد العال علي النواب ضرورة عدم مغادرة المجلس للتصويت عليه بشكل نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد.

وطالب عبدالعال النواب بعدم المغادرة، ووجه عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حديثه لـ"رئيس ائتلاف دعم مصر":"عليك مسئولية مهمة، بعدم مغادرة البرلمان قبل الموافقة علي مشروع القانون". وأضاف عبد العال، ساخرا: "أخشي لو أجلنا انتهاء دور الانعقاد أن ترسل الحكومة قوانين أخري للمجلس".

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي عدد من مشاريع القوانين أبرزها "البحوث الطبية" و"إعادة تنظيم هيئة الأوقاف" و"الجمارك"، وتنظيم إدارة المخلفات" و"تمويل متناهي الصغر".