الأحد.. "عليا الوفد" تناقش الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب ستنعقد يوم الأحد المقبل، بناء على قرار من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد الهضيبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن رئيس الحزب كلف رؤساء لجان الحزب في المحافظات بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، سواء على نظام القوائم أو في الدوائر الفردية وإرسالها إلى الحزب.

وتابع أن الحزب حدد شروط ومعايير يجب توافرها في مرشحيه، أولها أنه يجب أن يكون المرشح يتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك، والشعبية والتأثير في دائرته، ويكون لديه القدرة المالية للإنفاق على حملته الانتخابية.

وأشار الهضيبي إلى أنه حين ترسل لجان الحزب في المحافظات ترشيحاتها ستعرض على لجنة الانتخابات بالحزب لفرزها وفق المعايير المحددة وعرضها على الهيئة العليا لاختيار الأفضل من بينها للدفع بهم في السباق الانتخابي.