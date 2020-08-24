جيفري: واشنطن لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للغاز بسوريا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم، إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع ف خط أنابيب للغاز بسوريا، لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، اليوم: "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام سورية رسمية، إلى وقوع انفجار قوي في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، وسط ترجيح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس، علي غانم، بأن يكون "عملا إرهابيا".

من جهتها، أكدت وزارة الكهرباء السورية، أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح الضرر لضمان عودة الكهرباء بشكل كامل لكافة المناطق.