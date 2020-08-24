"الصحفيين": صرف البدل بالمؤسسات الحزبية والخاصة السادسة مساء اليوم

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين والقائم بأعمال أمين الصندوق، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا في السادسة من مساء اليوم الإثنين للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

وأعلن شبانة أنه تم شفاء الزميل حسين الزناتى تماما وسيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل، حيث أوضح في بيان سابق أنه "تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس "أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه"، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج "وتزيد عن مليوني جنيه"، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من اكتوبر (ويزيد عن اربعة مليون ونصف المليون جنيه ).

وقال شبانة في بيانه: أتوجه هنا بالشكر للنقيب ضياء رشوان والمجلس الموقر على إصرارهم بتولى المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة بجانب عملى كسكرتير عام وهى ثقة غالية أحمد الله على إتمامها، وأشير إلى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج فى صمت وهو امر اظنه محمودا مع النقيب ضياء رشوان ومجلسه.