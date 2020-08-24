رئيس الوزراء الاثيوبي يزور السودان غدا

يصل الخرطوم يوم غد الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا.

وقال السيد يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري، إن رئيس الوزراء سيصل للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال في تصريح صحفي، إنه تلقى تأكيدًا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم تصب في الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير يبلتال أميرو، إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

ونوه السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد غدًا، مشيرًا إلى أن الزيادة تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.